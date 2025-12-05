Se’Indonesia Resmikan Outlet Dine-In Perdana di Bogor, Angkat Kuliner Se’i dalam Konsep Modern

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Se’Indonesia, brand kuliner cepat saji asli Indonesia, resmi membuka outlet dine-in perdananya di Kota Bogor.

Gerai baru yang berlokasi di Jalan Raya Padjajaran No. 21 ini menjadi bagian dari ekspansi strategis perusahaan yang kini telah memiliki lebih dari 160 outlet di 50 kota di seluruh Indonesia.

Ekspansi tersebut bukan sekadar perluasan jaringan, melainkan upaya membawa kekayaan kuliner khas Nusa Tenggara Timur—khususnya se’i, hidangan daging asap tradisional—kepada masyarakat luas dalam format modern, mudah dijangkau, dan tetap mempertahankan cita rasa autentik.

Co-Founder dan CEO Se’Indonesia, Rinaldi Dharma Utama, menyampaikan bahwa brand ini hadir untuk menjembatani anggapan bahwa daging sapi merupakan komoditas premium yang hanya dinikmati sesekali.

“Kami ingin mengubah pandangan bahwa menikmati hidangan seperti daging sapi yang enak dan berkualitas selalu dianggap eksklusif atau hanya untuk momen tertentu,” ujarnya.

Menurut Rinaldi, kehadiran outlet dine-in di Bogor menjadi langkah penting untuk menghadirkan pilihan kuliner yang dapat dinikmati masyarakat setiap hari.

“Dengan mengadaptasi teknik pengasapan se’i, kami berupaya menghadirkan hidangan daging bercita rasa Nusantara yang terjangkau untuk dinikmati setiap hari, tanpa mengurangi kualitasnya,” katanya.

Se’Indonesia menawarkan beragam menu, mulai dari Se’i Original yang menjadi ikon brand dengan irisan daging sapi atau ayam bertekstur lembut dan beraroma smokey khas, hingga varian baru Se’i Bakar Madu dengan marinasi madu-rempah.