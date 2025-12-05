Duka Kabupaten Bandung, Banjir dan Longsor Terjang 14 Kecamatan

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 11:30 WIB
Air banjir setinggi paha orang dewasa menerjang wilayah Kabupaten Bandung sejak Kamis (4/12/2025) sore hingga Jumat (5/12) siang ini. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Banjir dan longsor terjadi di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung akibat hujan deras yang terjadi sejak Kamis (4/12/2025) sore hingga malam.

Ribuan rumah warga terendam banjir dan sebagiannya tertimbun material longsor tanah sejak 3 dan 4 Desember 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mencatat longsor terjadi di Kampung Pasirmulya, Kecamatan Pangalengan.

Akibatnya, dua rumah milik warga tertimbun material longsor. Longsor dan tembok penahan tanah (TPT) pun terjadi di Kampung Pasirkaliki, Desa Panyirapan, Kecamatan Soreang. Dua rumah milik warga pun tertimbun material longsor.

Selain itu, di Kampung Pasirkaliki terjadi banjir merendam pemukiman warga. Di Kampung Cimonce, Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang, longsor menimpa dinding rumah warga. Banjir pun terjadi di Kampung Jelekong, Kampung Pasirkaliki dan Kampung Cipendeuy, termasuk di Desa Cingcin Soreang menyebabkan puluhan rumah terendam banjir.

Di Kampung Cijagra, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, ratusan rumah terendam banjir. Di Kampung Kawung Luwuk, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang terjadi longsor dan 5 rumah terdampak.

Longsor pun terjadi di Kampung Leweung Datar, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang. Banjir terjadi di Kampung Kamasan, Desa Kamasan, dan Kampung Margahurip, Desa Margahurip Kecamatan Banjaran.

Di Kampung Cibedug Hilir dan Kampung Cibedug Girang, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot terjadi banjir. Kampung Bojongasih, dan Desa Citereup Kecamatan Dayeuhkolot terjadi banjir dengan ribuan rumah terendam banjir.

Banjir dan longsor menerjang 14 kecamatan di Kabupaten Bandung, merendam ribuan rumah dan menimbun sejumlah bangunan. BPBD masih lakukan evakuasi.
