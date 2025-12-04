JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Segera Beroperasi, Pabrik Vinfast di Subang Serap Ribuan Tenaga Kerja di Tahap Pertama

Segera Beroperasi, Pabrik Vinfast di Subang Serap Ribuan Tenaga Kerja di Tahap Pertama

Kamis, 04 Desember 2025 – 21:40 WIB
Segera Beroperasi, Pabrik Vinfast di Subang Serap Ribuan Tenaga Kerja di Tahap Pertama - JPNN.com Jabar
Acara VinFast Indonesia B-Camp 2025 di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat (3/12/2025). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Jenama kendaraan listrik asal Vietnam Vinfast memastikan pembangunan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat memasuki tahap akhir.

Rencananya, pabrik tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja.

Chief Executive Officer VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemanto mengatakan, pembangunan pabrik menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi industri otomotif nasional menuju kendaraan ramah lingkungan.

Baca Juga:

Keberadaan pabrik di Subang dirancang sebagai basis produksi strategis untuk pasar Indonesia dan kawasan regional.

“Progres pabrik sudah berjalan. Tim kami sudah mulai reload, dan Lead Form Manager juga sudah dikirim,” kata Kariyanto dalam acara VinFast Indonesia B-Camp 2025 di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat (3/12/2025).

Lebih lanjut, Karyanto menuturkan, pembangunan pabrik VinFast juga sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku, meski pemerintah tengah melakukan evaluasi terkait skema insentif kendaraan listrik

Baca Juga:

“Kami sudah berkomitmen. Keputusan membangun pabrik ini berdasarkan regulasi saat itu yang mewajibkan kesiapan operasi pada 1 Januari 2026. Ketentuan itu kami penuhi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa jika ke depan terdapat perubahan regulasi atau insentif tidak lagi diberikan, hal tersebut tidak akan mengganggu rencana produksi di Indonesia.

Jenama mobil listrik asal Vietnam Vinfast memastikan pembangunan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat memasuki tahap akhir.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   vinfast pabrik VinFast Subang mobil listrik VinFast mobil listrik tenaga kerja indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU