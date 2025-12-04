Segera Beroperasi, Pabrik Vinfast di Subang Serap Ribuan Tenaga Kerja di Tahap Pertama

jabar.jpnn.com, BOGOR - Jenama kendaraan listrik asal Vietnam Vinfast memastikan pembangunan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat memasuki tahap akhir.

Rencananya, pabrik tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja.

Chief Executive Officer VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemanto mengatakan, pembangunan pabrik menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi industri otomotif nasional menuju kendaraan ramah lingkungan.

Baca Juga: Imbauan Wali Kota Bandung untuk 2 Kelompok Massa Bentrok di Sukahaji

Keberadaan pabrik di Subang dirancang sebagai basis produksi strategis untuk pasar Indonesia dan kawasan regional.

“Progres pabrik sudah berjalan. Tim kami sudah mulai reload, dan Lead Form Manager juga sudah dikirim,” kata Kariyanto dalam acara VinFast Indonesia B-Camp 2025 di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat (3/12/2025).

Lebih lanjut, Karyanto menuturkan, pembangunan pabrik VinFast juga sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku, meski pemerintah tengah melakukan evaluasi terkait skema insentif kendaraan listrik

Baca Juga: Dinkes Depok Pastikan Seluruh SPPG Penuhi Standar Higiene

“Kami sudah berkomitmen. Keputusan membangun pabrik ini berdasarkan regulasi saat itu yang mewajibkan kesiapan operasi pada 1 Januari 2026. Ketentuan itu kami penuhi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa jika ke depan terdapat perubahan regulasi atau insentif tidak lagi diberikan, hal tersebut tidak akan mengganggu rencana produksi di Indonesia.