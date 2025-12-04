776,385 KM Jalan di Purwakarta Butuh Perbaikan

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menyatakan bahwa sepanjang 776,385 kilometer dari total 1.240 kilometer jaringan jalan di Kabupaten Purwakarta masih membutuhkan perbaikan.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh jalan tersebut berada dalam kondisi baik maksimal dalam waktu tiga tahun ke depan.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui Diskominfo Kabupaten Purwakarta pada Kamis, Bupati menekankan pentingnya pengerjaan jalan secara tuntas dan menyeluruh.

“Ketika membangun jalan, jangan hanya sedikit-sedikit. Selesaikan semuanya agar tidak menjadi pekerjaan yang berulang setiap tahun,” ujarnya.

Bupati menyampaikan hal tersebut pada Peringatan Hari Bhakti ke-80 Pekerjaan Umum yang dilaksanakan pada Rabu (3/12).

Menurutnya, momentum tersebut menjadi ajang evaluasi pembangunan, perencanaan, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta untuk berkomitmen menyelesaikan pembangunan secara efektif.

Bupati menegaskan visi dan misi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jalan di Purwakarta berada dalam kondisi “leucir” atau mulus tanpa kerusakan dalam tiga tahun mendatang.