Corporate Training Dibimbing.id: Cara Baru Merancang Pelatihan Karyawan yang Efektif dan Terukur
jabar.jpnn.com, BOGOR - Di tengah perubahan industri yang semakin cepat, perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan model pelatihan generik yang tidak relevan dengan kebutuhan lapangan.
Banyak organisasi kini mulai menyadari bahwa corporate training harus dirancang secara strategis agar benar-benar mampu menjawab tantangan kompetensi yang muncul akibat digitalisasi, otomasi, dan pergeseran proses kerja.
Tanpa pendekatan yang tepat, pelatihan hanya menjadi agenda tahunan tanpa dampak nyata pada performa tim.
Kesenjangan antara materi pelatihan dan kebutuhan kerja harian masih menjadi masalah yang banyak ditemui.
Ketidaksesuaian ini membuat peserta sulit menerapkan skill baru, sehingga perusahaan tidak mendapatkan nilai balik dari anggaran yang dikeluarkan.
Pada saat yang sama, tuntutan untuk memiliki SDM yang adaptif terus meningkat, memaksa perusahaan mencari metode pengembangan yang lebih relevan dan terukur.
Tantangan Pelatihan di Perusahaan Saat Ini
Banyak organisasi menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan kompetensi timnya, antara lain:
Dibimbing.id hadir dengan pendekatan berbeda pelatihan berbasis data, analisis kebutuhan nyata dan coaching berkelanjutan
