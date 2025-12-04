JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Corporate Training Dibimbing.id: Cara Baru Merancang Pelatihan Karyawan yang Efektif dan Terukur

Corporate Training Dibimbing.id: Cara Baru Merancang Pelatihan Karyawan yang Efektif dan Terukur

Kamis, 04 Desember 2025 – 17:30 WIB
Corporate Training Dibimbing.id: Cara Baru Merancang Pelatihan Karyawan yang Efektif dan Terukur - JPNN.com Jabar
Dibimbing.id tawarkan pelatihan berbasis data untuk tingkatkan kompetensi SDM perusahaan. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Di tengah perubahan industri yang semakin cepat, perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan model pelatihan generik yang tidak relevan dengan kebutuhan lapangan.

Banyak organisasi kini mulai menyadari bahwa corporate training harus dirancang secara strategis agar benar-benar mampu menjawab tantangan kompetensi yang muncul akibat digitalisasi, otomasi, dan pergeseran proses kerja.

Tanpa pendekatan yang tepat, pelatihan hanya menjadi agenda tahunan tanpa dampak nyata pada performa tim.

Baca Juga:

Kesenjangan antara materi pelatihan dan kebutuhan kerja harian masih menjadi masalah yang banyak ditemui.

Ketidaksesuaian ini membuat peserta sulit menerapkan skill baru, sehingga perusahaan tidak mendapatkan nilai balik dari anggaran yang dikeluarkan. 

Pada saat yang sama, tuntutan untuk memiliki SDM yang adaptif terus meningkat, memaksa perusahaan mencari metode pengembangan yang lebih relevan dan terukur.

Baca Juga:

Tantangan Pelatihan di Perusahaan Saat Ini

Banyak organisasi menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan kompetensi timnya, antara lain:

Dibimbing.id hadir dengan pendekatan berbeda pelatihan berbasis data, analisis kebutuhan nyata dan coaching berkelanjutan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   corporate training pelatihan karyawan gap analysis pengembangan sdm pelatihan berbasis data Dibimbing.id peningkatan kompetensi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU