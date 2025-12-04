Kebakaran di Pasar Anyar Bogor Hanguskan 20 Kios, Pemadaman Berlangsung Empat Jam

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 16:30 WIB
Petugas gabungan saat mencoba memadamkan api kawasan Pasar Anyar Blok C dan D, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Foto: BPBD Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kebakaran melanda kawasan Pasar Anyar Blok C dan D, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Kamis (4/12/2025).

Peristiwa yang tergolong sebagai bencana nonalam ini menghanguskan sedikitnya 20 kios pedagang.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Bogor, Agung Prihanto mengatakan kejadian tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 06.00 WIB dan dilaporkan melalui grup WhatsApp tak lama kemudian, yaitu pada pukul 06.15 WIB.

Tim pemadam kebakaran dan personel BPBD Kota Bogor segera bergerak menuju lokasi pada pukul 06.30 WIB.

"Hingga kini, dugaan penyebab awal kebakaran masih belum dapat diidentifikasi. Titik kebakaran berada di Jalan MA Salmun No. 15, tepatnya di kawasan Pasar Anyar Blok C dan D, dengan koordinat lokasi -6.591293, 106.791782," ujarnya.

Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. Namun, pemilik kios menjadi pihak yang terdampak akibat hangusnya tempat usaha mereka. Tidak ada warga yang mengungsi akibat insiden tersebut.

Proses pemadaman berlangsung hingga pukul 10.30 WIB. Puluhan petugas dari berbagai unsur diterjunkan, termasuk 8 unit Damkar Kota Bogor, 3 unit Damkar Kabupaten Bogor, serta personel dari BPBD Kota Bogor, Dinas Kesehatan, Satpol PP, DLLAJ, Polresta Bogor Kota, PMI, Redkar, Tagana, Polmas dan sukarelawan lainnya.

"Saat ini api telah berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan di titik-titik rawan. Tidak ada kebutuhan mendesak yang dilaporkan setelah penanganan," jelasnya.

Kebakaran melanda kawasan Pasar Anyar Blok C dan D, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Kamis (4/12/2025)
