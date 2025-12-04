Dinkes Depok Pastikan Seluruh SPPG Penuhi Standar Higiene

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok telah melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan kelayakan dan keamanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Pemeriksaan dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebagai tahapan awal penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati, menyampaikan bahwa seluruh SPPG yang telah beroperasi telah melalui proses inspeksi tersebut.

“Sudah kami lakukan inspeksi untuk proses SLHS ke seluruh SPPG, guna memastikan MBG yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan bergizi,” ujarnya seusai mengikuti rapat koordinasi Program MBG bersama para pengelola SPPG se-Kota Depok.

Mary menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan IKL, Dinkes turut memberikan pelatihan keamanan pangan kepada para pengelola SPPG.

Pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas agar standar higienitas dalam penyediaan makanan dapat terjaga.

Selain itu, Dinkes juga melakukan pengambilan sampel untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.

Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas lingkungan dan proses penyediaan makanan benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan.