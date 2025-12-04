Polda Jabar Menggelar Doa Lintas Agama untuk Korban Bencana di Sumatra

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat menggelar doa bersama lintas agama untuk korban dan penyintas bencana di Pulau Sumatra, bertempat di Aula Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar pada Kamis (4/12/2025).

Ratusan anggota Polri lintas agama turut hadir dalam acara tersebut, termasuk para pemuka agama.

Doa bersama dipimpin oleh sejumlah pemuka agama lintas agama Islam, Katolik, Prostestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Seluruh peserta mengikuti doa bersama secara khidmat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengajak seluruh peserta doa bersama lintas agama untuk mendoakan korban dan penyintas bencana di Sumatra diberikan kekuatan, dan kemudahan dalam melewati musibah yang tidak mudah.

Ia pun mengajak semua pihak untuk mendoakan agar para korban tabah.

"Semoga saudara kita diberikan ketabahan dan kita diberikan keikhlasan untuk membantunya," kata Rudi yang tengah berada di Cirebon melalui siaran zoom.

Ia mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari bencana. Rudi menilai kegiatan doa bersama lintas agama merupakan kegiatan yang strategis.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ini menjadi amal ibadah untuk semua diberikan keselamatan dan kemudahan. Doa kita diijabah Allah SWT," ucapnya.