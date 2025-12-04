Imbauan Wali Kota Bandung untuk 2 Kelompok Massa Bentrok di Sukahaji 

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 15:00 WIB
Warga memungut sisa barang di puing-puing pascabentrokan di Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Rabu (3/12/2025). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau kepada kedua belah pihak yang bersitegang dalam kasus sengketa lahan Sukahaji di Kecamatan Babakan Ciparay, untuk bisa menahan diri.

Adapun sebelumnya pada Rabu (3/12/2025), terjadi bentrok antar dua kelompok di Sukahaji.

Bentrokan tersebut terjadi cukup lama dan baru berakhir menjelang malam setelah polisi membubarkan massa.

"Apa pun masalahnya, semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Konflik dengan kekerasan hanya akan menimbulkan masalah baru," kata Farhan, dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Ia mengaku prihatin akan adanya konflik yang kembali terjadi di kawasan itu. 

Maka, ia meminta semua pihak turut menjaga Kota Bandung tetap kondusif dan minta agar tidak terprovokasi dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi sikap pihak-pihak yang menahan diri," ujarnya.

Farhan menegaskan, Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Termasuk soal menjamin azas kepastian hukum.

