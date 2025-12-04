Paragon Wardah Hadirkan Akses Air Bersih untuk Masyarakat NTT

jabar.jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - ParagonCorp Wardah, bekerja sama dengan Komodo Water, menghadirkan Clean Water Initiative bertajuk “Langkah Alirkan Harapan”, sebuah upaya menyediakan akses air bersih berkelanjutan bagi masyarakat di dua desa di Nusa Tenggara Timur, yaitu Desa Poco Dedeng, Kampung Lempe dan Desa Wae Tulu, Kabupaten Manggarai Barat.

Peresmian yang digelar pada 28 November 2025 merupakan wujud komitmen bersama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih, yang selama ini menjadi tantangan utama dan mendesak di wilayah tersebut.

Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh Komodo Water, organisasi yang bergerak untuk penyediaan dan pengelolaan akses air bersih yang berkelanjutan melalui solusi teknologi tepat guna, masyarakat Lempe dan Wae Tulu harus menempuh waktu perjalanan 4-6 jam per hari melewati medan berbahaya, tanjakan dan turunan curam, jalur berbatu dan licin, hingga tepian jurang untuk mendapatkan air bersih.

Kondisi ini membebani perempuan dan anak-anak, meningkatkan risiko stunting juga mengganggu kegiatan belajar, karena anak-anak harus bergantian pergi ke sumber air, dan membawa air ke sekolah, sehingga jam belajar kerap mundur.

Temuan ini menunjukkan betapa mendesaknya penyediaan akses air bersih yang lebih dekat, aman, dan layak bagi masyarakat setempat.

Melihat urgensi terhadap akses air bersih di Kabupaten Manggarai Barat ini, ParagonCorp Wardah bersama Komodo Water membangun sistem penyediaan air berupa bak penampungan, instalasi pompa air yang sumber dayanya berasal dari tenaga surya, dan jaringan pipa yang memanfaatkan gravitasi.

Teknologi ini diterapkan untuk memastikan sistem hemat daya, sehingga lebih ramah untuk alam dan mudah dikelola oleh masyarakat.

Dengan penempatan beberapa titik fasilitas air di area pemukiman warga, serta fasilitas publik seperti mushola, gereja, fasilitas kesehatan serta sekolah, infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung potensi ekonomi dan membuka ruang bagi perempuan di kedua desa untuk terlibat langsung dalam pengelolaan iuran air dan penjagaan infrastruktur yang telah dibangun.