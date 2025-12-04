Daftar Harga Logam Mulia Hari Ini 4 Desember 2025: Emas Tetap, Perak Menguat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan hari ini, Kamis (4/12), tercatat stabil di berbagai kategori berat, termasuk edisi reguler maupun seri khusus.

Berdasarkan data terbaru dari laman logammulia.com harga emas dengan berat 1 gram dipatok pada Rp2.412.000, sementara harga setelah penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) 0,25% menjadi Rp2.418.030.

Selain emas reguler, beberapa seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III juga mengalami pergerakan harga.

Emas seri Imlek berat 88 gram tercatat sebagai salah satu produk dengan harga tertinggi mencapai Rp214.828.278, atau Rp215.365.349 setelah pajak.

Sementara itu, harga perak pada hari ini menunjukkan peningkatan terutama setelah penambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Untuk perak murni 250 gram, harga dasar berada di angka Rp9.486.250, dengan harga akhir Rp10.529.738 setelah ditambah PPN.

Kenaikan harga perak ini mencerminkan tren permintaan pasar yang terus meningkat menjelang akhir tahun, terutama pada kategori perak heritage yang diminati kolektor.

Data Harga Logam Mulia Hari Ini (4 Desember 2025)