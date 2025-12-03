Balita di Tahurhalang Jadi Korban Penganiayaan, Kaki Remuk Tubuh Penuh Lebam
jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang balita berusia 3 tahun diduga menjadi korban penganiayaan, di Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
Diketahui, korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan dan kaki.
Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa kakek korban telah membuat laporan polisi terkait penganiayaan tersebut.
“(Kakek korban) sudah membuat laporan,” ucapnya, Rabu (3/12).
Mede menuturkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus itu.
“Laporan masih proses penanganan PPA Polres Metro Depok,” ujarnya.
Dirinya menerangkan, pihak kepolisian juga masih memintai keterangan pelapor.
“Kami masih lakukan pemeriksaan pelapor dan saksi yang merupakan kakek dari korban," terangnya.
Balita 3 tahun di Tajurhalang menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan luka pada pagian kepala, kaki dan tangan yang diduga dilakukan oleh orang tuanya
