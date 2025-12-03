Balita di Tahurhalang Jadi Korban Penganiayaan, Kaki Remuk Tubuh Penuh Lebam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang balita berusia 3 tahun diduga menjadi korban penganiayaan, di Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

Diketahui, korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan dan kaki.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, bahwa kakek korban telah membuat laporan polisi terkait penganiayaan tersebut.

Baca Juga: Pejabat BPKAD Kabupaten Bogor Meninggal Dunia Saat Mendaki Bukit Paniisan

“(Kakek korban) sudah membuat laporan,” ucapnya, Rabu (3/12).

Mede menuturkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus itu.

“Laporan masih proses penanganan PPA Polres Metro Depok,” ujarnya.

Dirinya menerangkan, pihak kepolisian juga masih memintai keterangan pelapor.

“Kami masih lakukan pemeriksaan pelapor dan saksi yang merupakan kakek dari korban," terangnya.