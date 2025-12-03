ASN Depok Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatra

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menindaklanjuti arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dengan menerbitkan surat kepada seluruh perangkat daerah.

Surat tersebut, berisi ajakan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Depok untuk berkontribusi dalam memberikan dukungan bantuan bagi saudara-saudara yang terdampak bencana di Sumatera.

Ajakan tersebut berdasarkan surat nomor B/400.9.10.2./834/Dinsos/2025, di mana pengumpulan donasi dilakukan sejak Selasa 2 Desember sampai Jumat 5 Desember 2025.

“Kami sudah membuat surat ke perangkat daerah untuk mengajak seluruh ASN di Kota Depok berkontribusi memberikan dukungan bantuan untuk saudara kita, khususnya di wilayah Sumatera,” ucap Supian Suri.

Dirinya menuturkan, nantinya bantuan yang terkumpul akan diserahkan ke Provinsi Jawa Barat untuk disalurkan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Dirinya berharap, bantuan dapat terkumpul Jumat mendatang dan dapat segera disalurkan.

"Semoga bantuan yang terkumpul nanti sebagai bentuk kontribusi untuk alokasi dana dan bantuan jarak jauh untuk membantu saudara kita di Sumatera," tandasnya. (mcr19/jpnn)