Ini Pemicu Bentrok 2 Kelompok Massa di Sukahaji Bandung
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Suasana tegang sempat meliputi kawasan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Rabu (3/11/2025).
Bentrokan pecah terkait pengosongan lahan hari ini.
Ketegangan terjadi antara massa yang menduduki lahan dan massa suruhan pengklaim lahan kawasan tersebut, yaitu Junus Jen Suherman dan istrinya Juliana Iskandar.
Setelah sempat memanas, bentrokan kini mereda dan warga mulai membereskan sejumlah perabotannya di antara puing beberapa bangunan yang roboh.
Sejumlah petugas polisi pun masuh berjaga di sekitar lokasi guna memastikan tidak adanya lagi bentrokan susulan.
Salah satu warga yang menduduki lahan itu, Jubiah (27 tahun) mengatakan, bentrokan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB.
Menurutnya, sekelompok orang suruhan pemilik lahan telah berkumpul dengan satu alat berat.
Soal pengosongan lahan sendiri, kata dia, pihak warga yang menduduki lahan telah diberi surat edaran, sekitar dua hari ke belakang.
Bentrokan antar warga pecah di Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Pemicunya gegara pengosongan lahan.
