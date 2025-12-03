JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pesan Mendalam Bupati Subang untuk PPPK Paruh Waktu

Pesan Mendalam Bupati Subang untuk PPPK Paruh Waktu

Rabu, 03 Desember 2025 – 17:00 WIB
Pesan Mendalam Bupati Subang untuk PPPK Paruh Waktu - JPNN.com Jabar
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, SUBANG - Bupati Subang Reynaldy Putra Andita BR meminta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dapat memperkuat pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, hingga bidang teknis umum.

Diskominfo Kabupaten Subang menginformasikan bahwa dengan adanya pelantikan 5.931 PPPK paruh waktu pekan lalu dapat memenuhi permintaan Bupati tersebut.

Pelantikan sebanyak 5.931 PPPK paruh waktu di Kabupaten Subang tersebut merupakan yang terbanyak ketiga, setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung.

Baca Juga:

Pemerintah Kabupaten Bogor telah melantik 9.687 PPPK paruh waktu, yang menjadi pelantikan terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia pada 14 November 2025.

Sementara itu Kabupaten Bandung membuka 7.604 formasi PPPK paruh waktu untuk berbagai kategori, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Dari total formasi PPPK paruh waktu yang ditetapkan mencapai 5.954 formasi di Kabupaten Subang, terdiri atas formasi guru, tenaga Kesehatan, dan tenaga teknis, sebanyak 5.931 orang PPPK paruh waktu yang dilantik oleh Bupati.

Baca Juga:

Sedangkan 23 orang lainnya gugur karena ada yang meninggal dunia (satu orang), tidak aktif (empat orang), atau mengundurkan diri (18 orang).

Sebanyak 5.931 orang PPPK paruh waktu yang dilantik terdiri atas 2.061 orang guru atau tenaga pengajar, 582 tenaga Kesehatan, dan 3.288 orang tenaga teknis.

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita BR meminta PPPK paruh waktu dapat memperkuat pelayanan publik
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   PPPK pppk paruh waktu pemkab subang kabupaten subang bupati subang Reynaldy Putra Andita

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU