Pesan Mendalam Bupati Subang untuk PPPK Paruh Waktu

jabar.jpnn.com, SUBANG - Bupati Subang Reynaldy Putra Andita BR meminta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dapat memperkuat pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, hingga bidang teknis umum.

Diskominfo Kabupaten Subang menginformasikan bahwa dengan adanya pelantikan 5.931 PPPK paruh waktu pekan lalu dapat memenuhi permintaan Bupati tersebut.

Pelantikan sebanyak 5.931 PPPK paruh waktu di Kabupaten Subang tersebut merupakan yang terbanyak ketiga, setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah melantik 9.687 PPPK paruh waktu, yang menjadi pelantikan terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia pada 14 November 2025.

Sementara itu Kabupaten Bandung membuka 7.604 formasi PPPK paruh waktu untuk berbagai kategori, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Dari total formasi PPPK paruh waktu yang ditetapkan mencapai 5.954 formasi di Kabupaten Subang, terdiri atas formasi guru, tenaga Kesehatan, dan tenaga teknis, sebanyak 5.931 orang PPPK paruh waktu yang dilantik oleh Bupati.

Sedangkan 23 orang lainnya gugur karena ada yang meninggal dunia (satu orang), tidak aktif (empat orang), atau mengundurkan diri (18 orang).

Sebanyak 5.931 orang PPPK paruh waktu yang dilantik terdiri atas 2.061 orang guru atau tenaga pengajar, 582 tenaga Kesehatan, dan 3.288 orang tenaga teknis.