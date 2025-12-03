JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Wali Kota Depok Imbau Camat dan Lurah Tingkatkan Kewaspadaan Bencana Hidrometeorologi

Wali Kota Depok Imbau Camat dan Lurah Tingkatkan Kewaspadaan Bencana Hidrometeorologi

Rabu, 03 Desember 2025 – 14:30 WIB
Wali Kota Depok Imbau Camat dan Lurah Tingkatkan Kewaspadaan Bencana Hidrometeorologi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi bencana alam, berupa tanah longsor yang menyebabkan pohon tumbang. Foto: BPBD Kota Bogor.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengimbau seluruh camat dan lurah di Kota Depok untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama bagi wilayah yang rawan bencana. 

Imbauan ini disampaikan, mengingat beberapa hari belakangan Kota Depok dilanda hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Telekonferensi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Barat terkait pembahasan Aksi Solidaritas Sosial dan Bencana Alam, yang digelar secara daring.

Baca Juga:

“Kami terus monitor dan saya tetap mengajak camat serta lurah untuk waspada di lingkungan masing-masing,” ucapnya.

Dirinya menyebut, salah satu langkah preventif yang harus dimaksimalkan dengan melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan. 

Hal itu dapat dilakukan dengan membersihkan saluran air yang dinilai sangat penting untuk mencegah bencana, khususnya banjir yang sering terjadi akibat sumbatan sampah.

Baca Juga:

“Kerja bakti perlu dimaksimalkan, hal yang mungkin kecil ini tetapi punya dampak besar,” tuturnya.

“Salah satunya sumbatan saluran saat hujan, yang hanya gara-gara sampah bisa menyebabkan banjir,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Wali Kota Depok, Supian Suri mengimbau camat dan lurah untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi bencana hidrometeorologi

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kota depok bencana alam supian suri bencana hidrometeorologi kewaspadaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU