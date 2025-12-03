Wali Kota Depok Imbau Camat dan Lurah Tingkatkan Kewaspadaan Bencana Hidrometeorologi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengimbau seluruh camat dan lurah di Kota Depok untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama bagi wilayah yang rawan bencana.

Imbauan ini disampaikan, mengingat beberapa hari belakangan Kota Depok dilanda hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Telekonferensi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Barat terkait pembahasan Aksi Solidaritas Sosial dan Bencana Alam, yang digelar secara daring.

“Kami terus monitor dan saya tetap mengajak camat serta lurah untuk waspada di lingkungan masing-masing,” ucapnya.

Dirinya menyebut, salah satu langkah preventif yang harus dimaksimalkan dengan melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan.

Hal itu dapat dilakukan dengan membersihkan saluran air yang dinilai sangat penting untuk mencegah bencana, khususnya banjir yang sering terjadi akibat sumbatan sampah.

“Kerja bakti perlu dimaksimalkan, hal yang mungkin kecil ini tetapi punya dampak besar,” tuturnya.

“Salah satunya sumbatan saluran saat hujan, yang hanya gara-gara sampah bisa menyebabkan banjir,” tandasnya. (mcr19/jpnn)