Menteri PU Ungkap Kerusakan Parah Infrastruktur di Sumatra, Perbaikan Butuh Waktu Lama

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah menyebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, pascabencana yang terjadi di akhir November lalu.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/12/2025).

"Banyak banget (jembatan dan jalan yang rusak), rehab rekonnya mungkin perlu bertahun-tahun," kata Dody seusai bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Ia menuturkan, petugas di lapangan masih berupaya memperbaiki jembatan dan jalan yang rusak, sehingga membuat akses terputus. Ia pun berharap beberapa hari ke depan akses jalan sudah bisa diperbaiki.

"Aceh-Tamiang masih buntu tuh, Sibolga sudah mulai terbuka. Kami sekarang fokus ke Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan," ucapnya.

Ia melanjutkan, Kementerian PU saat ini tengah fokus melakukan perbaikan jalan dan jembatan agar arus logistik bisa berjalan.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh pangan dan stok bahan pokok menipis.

Dody memastikan anggaran untuk perbaikan bencana akan digelontorkan.