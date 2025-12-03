Kunjungan Wisman Merosot Tajam dari BIJB Kertajati, Dedi Mulyadi: Penerbangannya Enggak ada

JPNN.com

Rabu, 03 Desember 2025 – 14:00 WIB
Suasana sepi di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menurun.

Penurunan ini dikarena tidak adanya aktivitas penerbangan di Bandara yang berlokasi di Kabupaten Majalengka tersebut.

"Ya memang penerbangannya kan nggak ada," kata Dedi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/12/2025).

Dedi menyebut, aktivitas penerbangan berkesinambungan dengan angka kunjungan wisatawan mancanegara dari Bandara Kertajati.

"Memang penerbangan yang nggak ada, wisatawan pasti nggak ada," ujarnya.

Ia mengungkapkan di Desember ini bakal ada penerbangan umrah ke Arah Saudi. Penerbangan akan bekerja sama dengan maskapai Garuda.

"Kami kan mulai bulan ini nih penerbangan umrah akan mulai jalan dengan Garuda. Mudah-mudahan aja," ucap dia.

Sementara itu, fungsional ahli madya BPS Provinsi Jawa Barat Ninik Anisah mengatakan jumlah wisman yang berkunjung ke Jawa Barat melalui pintu masuk Bandara Kertajati pada Oktober hanya sebanyak 151 kunjungan.

Kunjungan wisman ke Jawa Barat turun akibat tidak adanya penerbangan di Bandara Kertajati. BPS mencatat penurunan tajam, sementara WNA banyak masuk lewat Whoosh
