Peduli Bencana Sumatra, PMI Depok Siap Kirimkan 100 Labu Darah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok tengah mempersiapkan bantuan untuk korban banjir di Sumatera.

Rencananya, melalui inisiatif PMI Kota Depok akan mengirimkan darah sebanyak 100 labu dengan berbagai golongan darah.

Kepala Markas PMI Kota Depok, Imron Maulana mengatakan, bank darah di Sumatera hancur diterjang banjir bandang.

Hal ini pastinya mempengaruhi pasokan darah untuk pasien di rumah sakit sekitar.

“Kami inisiatif untuk mengirimkan darah sebanyak 100 labu yang akan kami titipkan melalui Unit Transfusi Darah (UTD) Pusat. Secepatnya akan kami kirim, saat ini sedang disiapkan,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, untuk menjaga kualitas darah tetap aman, pengiriman akan dilakukan dengan pesawat hercules.

Tentunya, juga melalui proses penyimpanan sesuai Standard Operating Procedure (SOP).

“Pemberian bantuan darah saat ini dinilai paling tepat. Karena juga dibutuhkan pasien. Untuk bantuan lainnya, melihat atahan lebih lanjut,” tuturnya.