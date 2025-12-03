Garudafood Hadirkan Wisata Edukatif Industri 5D Pertama di Indonesia

JPNN.com

Rabu, 03 Desember 2025 – 07:38 WIB
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) resmi menghadirkan Chocolatos X-Quest, wahana eduwisata berbasis teknologi LED Imersif 5DX-perience, yang terintegrasi di pabrik Garudafood Sumedang - Jawa Barat. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) resmi menghadirkan Chocolatos X-Quest, wahana eduwisata berbasis teknologi LED Imersif 5DX-perience, yang terintegrasi di pabrik Garudafood Sumedang - Jawa Barat.

Wisata edukasi Chocolatos X-Quest ini diresmikan langsung Direktur Utama Garudafood Hardianto Atmadja dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Selasa (2/12/2025).

Hardianto menuturkan, wahana edukasi ini membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk merasakan pengalaman baru, dalam mengenal proses industri secara lebih dekat, interaktif, dan inspiratif.

Menurutnya, pendidikan tidak boleh berhenti di ruang kelas. Pendidikan harus hidup, bergerak, dan menginspirasi.

"Chocolatos X-Quest kami hadirkan sebagai sebuah learning experience, yang bukan hanya memberi informasi, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu, dan semangat eksplorasi generasi muda,” ujar Hardianto dalam keterangan tertulis kepada JPNN.com, dikutip Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut, kata Hardianto, Chocolatos X-Quest merupakan bagian dari program Factory Visit Garudafood yang di desain sebagai salah satu strategi dari inisiatif consumer engagement point perusahaan.

"Dirancang dengan konsep industrial learning journey, Chocolatos X-Quest memadukan teknologi tinggi LED Immersif 5DX-perience, dengan pengalaman langsung di lingkungan industri," tuturnya.

Nuansa pabrik akan berpadu dengan atmosfer antariksa futuristik dengan dukungan teknologi visual modern.

Garudafood resmi menghadirkan Chocolatos X-Quest, wahana eduwisata berbasis teknologi LED Imersif 5DX-perience, yang terintegrasi di pabrik Garudafood Sumedang.
