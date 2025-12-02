Dukung Kebutuhan Gamer, Lenovo Hadirkan Ekosistem Legion Terbaru di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lenovo memperkenalkan rangkaian produk terbarunya dari ekosistem Lenovo Legion Gen-10 di Bandung.

Ekosistem ini menghadirkan teknologi cerdas bagi seluruh pengguna melalui visi global “Smarter Technology for All”, yang pada lini Legion diwujudkan dengan kampanye “Reach Your Impossible”.

Legion terbaru dirancang untuk memenuhi kebutuhan gamer profesional, kreator konten, hingga pengguna serbaguna yang membutuhkan performa tinggi dan stabilitas optimal.

Perangkat yang dikenalkan di antaranya laptop Legion dan Legion Pro Series berbasis prosesor Intel® Core™ Ultra HX Seri 2, desktop gaming Legion Tower, monitor Legion Pro Series, handheld gaming Legion Go 2, hingga aksesori terbaru seperti Legion Glasses 2. Seluruh perangkat tersebut saling terhubung dalam pengalaman gaming yang imersif melalui software Legion Space.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, Melton Ciputra mengatakan kehadiran rangkaian ekosistem Lenovo Legion terbaru ini menegaskan komitmennya dalam mendukung para gamer untuk melampaui batas melalui teknologi cerdas berperforma tinggi.

“Lenovo percaya setiap gamer memiliki potensi besar, dan Legion hadir sebagai pendukung utama dalam mewujudkan potensi terbaik mereka,” ujar Melton dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (2/12/2025).

Melton menuturkan, dalam lini laptop, Legion Pro 7i dan Legion Pro 5i ditujukan bagi gamer profesional yang membutuhkan performa ekstrem.

Sementara Legion 7i dan Legion 5i menawarkan keseimbangan antara kekuatan dan mobilitas. Lenovo juga mengonfirmasi bahwa Legion 9i sebagai puncak inovasi Legion yang akan hadir di Indonesia pada akhir 2025 dengan fitur layar 3D tanpa kacamata.