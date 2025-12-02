Gempa 2,3 Magnitudo Guncang Purwakarta

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Wilayah Purwakarta dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik 2,3 magnitudo pada Selasa, 2 Desember 2025, pukul 16.33 WIB.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Tangerang, Dr. Hartanto, ST, MM mengatakan hasil analisis pihaknya menunjukkan gempa tersebut memiliki magnitudo 2,3 dan berpusat di darat pada jarak 14 kilometer barat laut Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

"BMKG melaporkan episenter gempa berada pada koordinat 6,49 Lintang Selatan dan 107,34 Bujur Timur, dengan kedalaman hiposenter 9 kilometer," katanya, Selasa (2/12).

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, BMKG menyimpulkan bahwa gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah Purwakarta.

Laporan masyarakat menyebutkan bahwa getaran gempa dirasakan di wilayah Purwakarta dengan intensitas II–III MMI.

Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, bahkan terasa seperti ada truk besar yang melintas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan atau dampak signifikan lainnya akibat gempa tersebut.

Hingga pukul 17.00 WIB, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan. Pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi tetap aman.