Sepanjang November 2025 Jawa Barat Diguncang 108 Gempa Bumi

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Bandung melaporkan bahwa selama November 2025 terjadi 108 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

Aktivitas kegempaan itu bervariasi dari magnitudo kecil hingga menengah.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung, Teguh Rahayu, mengatakan gempa bumi terbesar yang tercatat selama periode tersebut memiliki kekuatan 3,8 magnitudo, sedangkan yang terkecil berkekuatan 1,0 magnitudo.

“Dari 108 kali kejadian, guncangan gempa bumi terbesar yang tercatat adalah 3,8 magnitudo dan yang terkecil 1,0 magnitudo,” kata Teguh.

Didominasi Gempa Dangkal

Berdasarkan kedalaman hiposenter, sebanyak 97 kejadian berpusat pada kedalaman kurang dari 60 kilometer atau termasuk kategori gempa dangkal. Sementara 11 kejadian lainnya berpusat pada kedalaman 60–300 kilometer.

Sepanjang November 2025, BMKG mencatat delapan gempa bumi yang dirasakan masyarakat di beberapa wilayah Jawa Barat.

Teguh menjelaskan bahwa dari total kejadian, 42 gempa bumi berpusat di laut, sementara 66 gempa bumi lainnya terjadi di darat.