Dedi Mulyadi Akan Berangkat ke Sumatra, Serahkan Bantuan Rp 7 Miliar untuk Korban Bencana Alam

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan berangkat ke Sumatera Barat untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

Rencananya, Dedi beserta rombongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan unsur terkait lainnya akan berangkat pada Kamis (4/12/2025).

Dedi berangkat menggunakan pesawat Susi Air. Di sana, dia tidak hanya menyerahkan bantuan kepada warga Sumatra tapi juga korban dari Jawa Barat yang ikut terdampak.

"Dan nanti saya sampaikan juga ya hari hari Kamis saya akan berangkat ke Sumatra Barat. Langsung. Jadi saya carter pesawat Susi Air untuk mengangkut barang," kata Dedi di Gedung Sate, Selasa (2/12/2025).

Dedi menyampaikan, bantuan nantinya akan dibeli langsung di wilayah Padang, kemudian akan disaluran ke beberapa titik yang sangat membutuhkan. Hal ini dilakukan agar bantuan diberikan tepat sasaran kepada para korban yang terdampak.

"Kan tadinya mau dari Pidi dari Aceh atau dari Sumatera Utara, tetapi pertimbangannya barangnya di sana sudah tidak terlalu banyak dan harganya mahal. Sehingga, nanti kami putuskan akan belanjanya di Sumatera Barat, di Padang," tuturnya.

Urusan transportasi, Dedi membeberkan alasan menggunakan pesawat Susi Air. Dia mengatakan, hal ini dipilih untuk konektivitas dan juga membawa beberapa barang yang akan diberikan langsung kepada wilayah yang sulit dijangkau lewat darat.

"Kemudian dua pesawat Susi Air sudah saya charter. Jadi nanti pesawat Susi Air itu akan mengantarkan barang-barang yang berasal dari bantuan teman-teman saya dan teman-teman di Jawa Barat untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang susah dijangkau dan bahkan belum bisa dijangkau," jelasnya.