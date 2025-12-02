Diterjang Arus Deras Anak Sungai Citarum, Dua Mobil Warga Bandung Hanyut

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Tembok rumah warga di Gang Haji Ibrahim, RT 01 RW 01, Dusun Cicukang, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, ambles seusai diterjang arus deras anak Sungai Citarum saat hujan deras pada Senin (1/12/2025).

Dua unit kendaraan yang terparkir di halaman rumah itu pun ikut terseret arus.

Adapun Mobil Avanza milik Aula Ismat Wahidin dan Kijang kepunyaan Masnur.

Wiharto (52), adik pemilik mobil yang hanyut menyebut peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Ia bilang kejadiannya cepat dan mendadak.

Gelombang arus di anak sungai itu begitu deras dan seketika menjebol benteng halaman rumah.

“Air dari sana. Mungkin, awalnya tersendat sampah gede langsung ke sini. Udah aja tembok ancur,” kata Wiharto dikutip Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, Tinggi limpahan air ditaksir mencapai 1 meter. Melibas dua mobil yang tengah terparkir di halaman dan masuk ke dalam rumah.

Mobil tersebut sempat terombang-ambing oleh gelombang air, sebelum akhirnya tersesat arus anak sungai.