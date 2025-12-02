Daftar Kota dan Kabupaten di Jawa Barat Dengan Angka Sambaran Petir Tertinggi, Tembus 290 Ribu Kejadian

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Bandung melaporkan Kabupaten Sumedang sebagai wilayah dengan aktivitas sambaran petir tertinggi di Jawa Barat sepanjang November 2025.

Total sambaran petir yang tercatat di wilayah tersebut mencapai 290.791 kejadian.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Teguh Rahayu, menyampaikan bahwa tingginya aktivitas petir di Sumedang menjadikannya salah satu daerah yang paling rawan selama periode cuaca ekstrem pada November.

“Adapun salah satu jumlah sambaran petir yang tertinggi di Jawa Barat adalah Sumedang dengan total 290.791 kejadian selama November,” kata Teguh.

Cianjur dan Garut Menyusul sebagai Daerah Rawan

Selain Sumedang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut turut menjadi wilayah dengan intensitas sambaran petir yang tinggi.

Data BMKG menunjukkan bahwa ketiga wilayah tersebut mendominasi kejadian petir di Jawa Barat bulan itu.

“Berdasarkan data BMKG, selain Sumedang, wilayah dengan sambaran petir terbanyak adalah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut,” ucap Teguh.