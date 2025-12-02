Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar Segera Kirim Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 10:51 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat segera menyalurkan bantuan logistik bagi para korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Dedi mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang akan dikirimkan ke wilayah-wilayah terdampak di 3 provinsi tersebut. 

"Dalam minggu ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mendistribusikan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini mendapat musibah bencana," kata Dedi di Bandung, dikutip Selasa (2/12/2025).

Pihaknya juga menghimbau pada seluruh warga Jawa Barat untuk turut berkontribusi memberikan bantuan musibah yang menyebabkan 300 warga lebih meninggal dunia tersebut. Menurutnya penderitaan warga Sumatra dirasakan pula oleh seluruh warga Jabar.

“Untuk seluruh warga Jawa Barat di mana pun berada, musibah yang dialami oleh saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh adalah derita yang kita alami juga. Kita adalah saudara satu tubuh satu jiwa. Mari bergandengkan tangan bersama-sama meringankan beban mereka dengan turut serta membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang terstimpa bencana secara bersama-sama,” paparnya. 

Dedi juga meminta para kepala desa, para camat, para bupati, dan wali kota di Jabar untuk menginisiasi berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

“Mari kita bersatu padu bergandengan tangan meringankan beban sesama,” tuturnya.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan sambil menunggu arahan teknis dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

