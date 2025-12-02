Harga Emas dan Perak Hari Ini 2 Desember 2025: Logam Mulia Stabil Produk Seri Khusus Naik Tipis

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak di pasar domestik hari ini tercatat stabil dengan kecenderungan naik tipis pada sejumlah produk seri khusus.

Berdasarkan daftar resmi, harga emas batangan per 2 Desember 2025 mengalami penyesuaian kecil setelah dikalkulasi dengan pajak PPh sebesar 0,25 persen.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar emas ukuran 1 gram berada pada level Rp2.425.000, sementara harga setelah pajak tercatat Rp2.431.063.

Kenaikan nominal juga terlihat pada ukuran lain mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Selain produk reguler, sejumlah emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III juga dirilis dengan harga yang telah disesuaikan.

Produk seri Imlek untuk ukuran 88 gram menjadi salah satu yang paling tinggi, dengan harga dasar Rp215.972.278 dan harga pajak Rp216.512.209.

Sementara itu, perak murni dan Perak Heritage turut mengalami penyesuaian harga dengan tambahan PPN 11 persen.

Perak murni ukuran 250 gram dibanderol Rp10.413.188 setelah pajak, sedangkan Perak Heritage ukuran 31,1 gram tertera Rp1.353.625.