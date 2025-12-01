Pejabat BPKAD Kabupaten Bogor Meninggal Dunia Saat Mendaki Bukit Paniisan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meninggal dunia saat melakukan pendakian di Bukit Paniisan, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, pada Minggu (30/11).

Korban diketahui bernama Rusli Permana (49 tahun), aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada BPKAD Kabupaten Bogor.

Menurut keterangan BPBD Kabupaten Bogor, Rusli sempat mengeluh nyeri dada dan beberapa kali berhenti untuk beristirahat sebelum akhirnya pingsan di jalur pendakian.

“Korban sempat beberapa kali berhenti karena keluhan dada sebelum akhirnya pingsan. Evakuasi dilakukan tim gabungan bersama warga,” ujar M Adam Hamdani, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, di Cibinong, Senin (1/12).

BPBD menerima laporan insiden pada pukul 12.26 WIB dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) empat menit kemudian.

Tim tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB, kemudian melakukan penanganan hingga pukul 17.00 WIB. Korban berhasil dievakuasi pada pukul 14.30 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

Jenazah Rusli dibawa ke RS EMC Sentul untuk pemeriksaan lanjutan sebelum dipulangkan ke rumah duka di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri.

Saksi di lokasi merupakan seorang warga Jonggol bernama Heru Muchaerul Fallah (34 tahun).