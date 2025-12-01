Ironi, Pegawai Bandung Zoo Patungan Belasan Juta Demi Beli Pakan Satwa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sekitar 100 orang karyawan Kebun Binatang Bandung melakukan patungan atau urunan sukarela untuk membeli pakan satwa.

Hal itu terpaksa dilakukan dikarenakan dana yayasan yang sudah menipis dan tidak cukup untuk membeli pakan.

Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i mengatakan, dana sukarela yang terkumpul dari hasil udunan itu sebanyak belasan juta rupiah.

Meski belum memenuhi kebutuhan pakan yang mencapai Rp 400 juta, tetapi inisiatif ini menunjukkan kepeduliaan para pekerja yang sudah puluhan tahun mengabdi.

"Iya beda-beda (patungannya), ada yang Rp 50 ribu, ada yang Rp 100 ribu, ada yang lebih. Namanya juga sukarela," kata Sulhan di Bandung, Senin (1/12/2025).

Menurut Sulhan, dana patungan telah mencapai lebih dari Rp 10 juta dan masih terus bertambah. Namun Sulhan menegaskan bahwa tujuan gerakan ini sama sekali bukan soal memenuhi total kebutuhan pakan.

"Ini bukan soal cukup berapa lama, tapi ini komitmen karyawan membela satwa sampai rela mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu pembelian pakan. Kalau untuk menutupi mah gak akan bisa," tuturnya.

Dia mengatakan, inisiatif ini muncul setelah para karyawan mengetahui kondisi keuangan yayasan yang kian mengkhawatirkan.