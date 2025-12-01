Sri Nowo Retno Dorong Efisiensi dan Integritas di RSUD Kota Bogor

JPNN.com

Senin, 01 Desember 2025 – 17:00 WIB
Pelaksana Tugas Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, MARS. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - RSUD Kota Bogor memperkuat komitmen pelayanan dan efisiensi operasional melalui arahan Pelaksana Tugas Direktur, dr. Sri Nowo Retno, MARS.

Retno menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, tepat dan penuh empati, sekaligus mengingatkan perlunya pengendalian biaya yang rasional.

Retno menjelaskan bahwa cost containment menjadi strategi kunci untuk memastikan keberlanjutan finansial rumah sakit tanpa menurunkan mutu pelayanan.

Optimalisasi sumber daya, penguatan proses anggaran, dan manajemen biaya berbasis bukti akan menjadi fokus utama penataan.

Selain efisiensi, ia juga menegaskan pentingnya integritas pegawai sebagai standar minimal dalam bekerja.

“Tidak ada ruang untuk orang yang tidak berintegritas,” ujarnya.

Penerapan zona integritas akan terus dievaluasi secara berkala.

Konsep “kawasan wajib senyum” turut diperkuat sebagai bagian dari peningkatan kenyamanan pasien.

