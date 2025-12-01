11.775 Pelajar dan Mahasiswa Lolos Program Beasiswa Karawang Cerdas 2025

JPNN.com

Senin, 01 Desember 2025 – 13:00 WIB
Ilustrasi beasiswa pendidikan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menetapkan sebanyak 11.775 pelajar dan mahasiswa lolos sebagai penerima Beasiswa Karawang Cerdas tahun 2025 dari total 20.642 pendaftar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Karawang, Irlan Suarlan.

Irlan menjelaskan bahwa proses pendaftaran program beasiswa tersebut dibuka sejak 29 Oktober hingga 7 November 2025.

Antusiasme masyarakat cukup tinggi, terbukti dari jumlah pendaftar yang mencapai puluhan ribu orang.

“Dalam program Beasiswa Karawang Cerdas tahun ini ada 20.642 orang yang mendaftar, dan yang diterima 11.775 orang,” ujarnya.

Menurut Irlan, seleksi dilakukan secara ketat dan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Pemerintah daerah memastikan tidak ada praktik titip nama maupun intervensi dari pihak manapun dalam penentuan penerima beasiswa.

Ia menegaskan bahwa seluruh hasil seleksi murni berdasarkan verifikasi administrasi, prestasi akademik, serta kondisi ekonomi keluarga calon penerima.

