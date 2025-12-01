Fresh Graduate Makin Gemar Pakai Pindar, Ahli Ingatkan Risiko Gagal Bayar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tren penggunaan pinjaman daring (pindar) di kalangan mahasiswa dan fresh graduate dinilai terus meningkat seiring berkembangnya layanan keuangan digital.

Kondisi ini membuat literasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak bagi lulusan baru yang mulai membangun kemandirian finansial.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam Kuliah Umum Edukasi Keuangan Pribadi yang digelar Ikatan Alumni Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (IA - SBM ITB) bersama sejumlah pelaku industri, di antaranya Easycash, UATAS, dan Batusaku.

Baca Juga: Dokter Zeus Sajikan Racikan Kopi Terbaik di Bandung Coffee Carnival

Kegiatan ini merupakan bagian dari Bulan Fintech Nasional yang diinisiasi Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).

Head of Corporate Affairs Easycash Wildan Kesuma mengatakan, mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru merupakan kelompok yang palin rentan mengambil keputusan finansial kurang tepat, termasuk dalam menggunakan layanan pinjaman daring.

"Memahami manfaat dan risiko platform pindar menjadi modal penting sebelum memasuki dunia kerja. Banyak fresh graduate yang butuh dana cepat, tetapi belum memahami konsekuensi bunga, cicilan, maupun risiko keamanan data," kata Wildan, dalam keterangannya, dikutip Senin (1/12/2025).

Ia menegaskan, bahwa kemudahan akses pinjaman digital tidak selalu sejalan dengan kecakapan mahasiswa dalam mengelola keuangan. Karena itu, literasi digital dan literasi finansial harus berjalan beriringan.

Meski survei nasional menunjukan tingkat literasi keuangan Indonesia meningkat menjadi 65,4 persen, angkanya masih tertinggal dari tingkat inklusi yang mencapai 80,55 persen.