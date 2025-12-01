Lengkap! Harga Emas dan Perak Hari Ini, 1 Desember 2025

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 1 Desember 2025, tercatat mengalami kenaikan ringan seiring menguatnya sentimen pasar dan meningkatnya permintaan logam mulia menjelang akhir tahun.

Dilansir dari lama logammulia.com harga emas batangan di berbagai ukuran menunjukkan penyesuaian dengan tambahan pajak PPh 0,25 persen.

Selain emas standar, beberapa seri khusus seperti Gift Series, Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III juga mengalami penyesuaian harga.

Sementara itu, harga perak murni dan perak seri Heritage yang telah termasuk PPN 11 persen juga mengalami pergerakan sejalan dengan kenaikan harga komoditas global.

Daftar Harga Emas Batangan 1 Desember 2025

Berikut perincian harga emas batangan beserta harga setelah penambahan pajak PPh 0,25 persen:

- 0,5 gram: Rp1.257.500 → Rp1.260.644

- 1 gram: Rp2.415.000 → Rp2.421.038