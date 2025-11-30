Usia Situs Gunung Padang Dipastikan 6.000 SM, Lebih Tua dari Piramida Giza!

JPNN.com

Minggu, 30 November 2025 – 19:00 WIB
Situs Megalitikum Gunung Padang di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. ANTARA/Ahmad Fikri

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Tim Peneliti dan Pemugaran Situs Megalitikum Gunung Padang di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur memastikan bahwa usia pembangunan situs punden berundak tersebut diperkirakan berasal dari sekitar 6.000 Sebelum Masehi (SM).

Kepastian ini diperoleh setelah para peneliti melakukan analisis terhadap sejumlah sampel yang diambil dari titik-titik ekskavasi dalam beberapa bulan terakhir.

Ketua Tim Peneliti, Ali Akbar menjelaskan bahwa sampel yang diuji mencakup material berkandungan karbon dari teras kelima pada kedalaman sekitar empat meter dari permukaan situs.

“Sampel yang diteliti dan diuji termasuk kandungan karbon yang diambil dari teras kelima tepatnya di kedalaman empat meter di bawah permukaan situs, sehingga diketahui usia dari struktur terluar yang dapat dilihat,” ujarnya.

Dalam proses ekskavasi, tim juga menemukan struktur fondasi berupa bebatuan berbentuk bulat di kedalaman yang sama.

Berbeda dari bentuk batu memanjang yang umum ditemukan, bebatuan tersebut memiliki wujud menyerupai persegi lima membulat.

Pola penyusunan batu yang rapi dalam satu hamparan memperkuat dugaan bahwa struktur tersebut merupakan fondasi awal bangunan.

Menurut para peneliti, temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan Situs Gunung Padang berlangsung dalam beberapa tahap dan periode, dimulai dari pembangunan fondasi hingga penyusunan struktur di atasnya.

Tim Peneliti dan Pemugaran mengatakan situs Megalitikum Gunung Padang di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur lebih tua dari Piramida Giza
