Tiktoker Kiki Serukan Demo Damai Jelang Aksi Besar Desember, Ingatkan Pentingnya Peran Polisi dan Etika Massa

Minggu, 30 November 2025 – 16:00 WIB
Kreator konten TikTok, Kiki saat memberikan pandangannya tentang rencana demo besar-besaran Desember 2025 nanti. Foto: Tangkapan Layar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menjelang rencana aksi demonstrasi besar pada Desember mendatang, isu keamanan kembali menjadi perhatian publik.

Salah satu suara yang turut mengingatkan masyarakat datang dari kreator konten TikTok, Kiki, yang dikenal rutin membahas isu sosial secara ringan tetapi kritis.

Dalam unggahan terbarunya yang menjadi viral, Kiki menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara, tetapi aspek keamanan tetap harus menjadi prioritas.

Ia menilai bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai agar tujuan aksi dapat diterima tanpa menimbulkan ketegangan.

“Demo itu hak semua orang, tapi keamanan juga harus dijaga,” ujar Kiki dalam videonya.

Polisi Dinilai Memiliki Peran Sentral

Kiki menyoroti pentingnya peran aparat kepolisian dalam memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan tertib.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak memandang polisi sebagai pihak yang berseberangan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme negara yang bertugas menjaga situasi tetap kondusif.

Kreator konten TikTok, Kiki meminta agar rencana aksi demonstrasi besar pada Desember mendatang berjalan damai dan aman
