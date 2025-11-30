Pos Indonesia Gratiskan Pengiriman Bantuan untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) membuka layanan pengiriman bantuan kemanusiaan gratis hingga 8 Desember 2025 ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Inisiatif ini, merupakan bentuk respons cepat perusahaan atas musibah yang menimpa berbagai daerah di Indonesia.

Plt Direktur Business Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Prasabri Pesti mengatakan, bahwa tingginya kepedulian masyarakat mendorong Pos Indonesia untuk menyediakan fasilitas pengiriman bantuan tanpa biaya dari sejumlah kota besar.

Masyarakat maupun komunitas, dapat memanfaatkan layanan ini untuk menyalurkan dukungan kepada warga terdampak bencana.

“Paket bantuan dapat dikirimkan dari Kantor Cabang Utama di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, akan diteruskan ke Posko BPBD di Sumut, Aceh, dan Sumbar. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center Pos Indonesia di 1500161,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa antusiasme publik untuk membantu para korban sangat besar. Pos Indonesia hadir untuk memastikan bantuan tersebut tiba dengan aman dan tepat sasaran.

Baca Juga: Kajari Bandung Irfan Wibowo Diganti di Tengah Penanganan Kasus Korupsi Pemkot

“Kami melihat simpati masyarakat sangat kuat terhadap bencana yang terjadi. Karena itu, Pos Indonesia memfasilitasi pengiriman bantuan dari individu, komunitas, maupun organisasi,” tuturnya.

“Seluruh barang bantuan akan disampaikan kepada Badan Koordinasi Bencana Daerah sebelum didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Untuk pengiriman ini, Pos Indonesia membebaskan biaya kirim,” sambungnya.