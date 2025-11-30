DPRD Kota Bogor Beri Lampu Hijau APBD 2026, Tekankan Pengawasan dan Pembangunan Tepat Sasaran

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - DPRD Kota Bogor menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rapat paripurna pada Jumat (28/11/2025).

Persetujuan tersebut menjadi langkah awal bagi pelaksanaan program kerja pemerintahan yang dipimpin Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyampaikan harapannya agar APBD 2026 dapat merespons kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa setiap program yang dirumuskan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi warga.

“Kami berharap program yang sudah dituangkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujar Adit.

Adit menambahkan bahwa tahun anggaran 2026 merupakan momentum penting karena menandai dimulainya pemerintahan wali kota dan wakil wali kota periode baru.

Oleh sebab itu, DPRD berkomitmen menjalankan peran sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra strategis Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Insyaallah kami akan menjalankan tugas kami sebagai pengawas sekaligus mitra bagi Pemkot Bogor demi terwujudnya RPJMD Kota Bogor 2025–2029,” katanya.