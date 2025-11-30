KLH dan Komisi XII DPR RI Gelar Bimtek Pengelolaan Sampah di Bangka Barat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Komisi XII DPR RI melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan sampah untuk masyarakat Kabupaten Bangka Barat pada Sabtu (29/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan lingkungan.

Plt. Deputi PSLB3 KLH, Hanifah Dwi Nirwana, menyampaikan bahwa kehadiran KLH bersama Ketua Komisi XII DPR RI menjadi momentum penting untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah di Bangka Barat.

Ia menegaskan bahwa KLH memiliki mandat untuk mendorong penguatan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini menjadi kesempatan yang sangat penting bagi kami di Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki mandat untuk menyelesaikan persoalan sampah," ujar Hanifah.

Hanifah menjelaskan bahwa melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bersama Komisi XII, pemerintah berharap masyarakat dapat semakin peduli dan terlibat aktif dalam pengelolaan sampah.

Pada kesempatan tersebut, KLH juga menyerahkan sejumlah peralatan pengelolaan sampah untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat di lapangan.

"Kerja sama ini membawa beberapa peralatan pengelolaan sampah. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Kabupaten Bangka Barat, yang saat ini tingkat pengelolaannya masih sangat rendah, baru satu persen, meskipun sampah yang dihasilkan mencapai lebih dari 90 ton per hari, dan baru satu kecamatan yang dilayani pengangkutan sampahnya," jelasnya.