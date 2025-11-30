Dokter Zeus Sajikan Racikan Kopi Terbaik di Bandung Coffee Carnival

JPNN.com

Minggu, 30 November 2025 – 07:45 WIB
Salah satu pecinta kopi yang cukup menyedot perhatian pengunjung Bandung Coffee Carnival, Dokter Alfonsus Zeus Suryawan. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan pecinta dan penggiat kopi turut ambil bagian di gelaran Bandung Coffee Carnival di Sawarga Courtyard & Atrium Ciunik Summarecon Mall Bandung, Sabtu (29/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung pada 27 hingga 30 November 2025 itu menyedot perhatian pecinta kopi dari berbagai usia hingga profesi di Indonesia.

Salah satu pecinta kopi yang cukup menyedot perhatian yaitu Dokter Alfonsus Zeus Suryawan.

Dokter kandungan ini ikut kompetisi dengan mengenakan seragam praktik dokter lengkap.

"Untuk ikut kompetisi ini nothing to lose saja usahain yang terbaik menang gak menang urusan Allah," ujar dokter Zeus dikutip Minggu (30/11/2025).

Dokter Zeus menuturkan, Bandung Coffee Carnival merupakan perlombaan kedua yang diikutinya. Pertama kali dia terjun di dunia perlombaan kopi yakni di Pontianak.

"Awal kecintaan saya terhadap kopi pas awal-awal masih dokter muda saya seneng ngopi lama kelamaan saya pelajari lebih dalam dan saya ingin membuktikan diri saya salah satunya dengan cara ikut kompetisi," kata Dokter Zeus.

Menurut Dokter Zeus, penilaian kompetisi kopi mencakup beberapa aspek, seperti evaluasi sensorik yakni armoa, rasa, kesamaan, body , rasa manis, hingga kbersihan cangkir.

Dokter Alfonsus Zeus Suryawan menyedot perhatian pengunjung di Bandung Coffee Carnival
