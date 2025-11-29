Festival KreaChiz di Bandung, Ratusan Menu Olahan Keju Diserbu Pengunjung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Konsumsi makanan olahan keju di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.



Tren ini terlihat dari meningkatnya inovasi kuliner yang memadukan keju dengan berbagai hidangan, termasuk jajanan lokal yang digemari masyarakat urban.



Melihat tren tersebut, PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), anak usaha PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), melalui merek Prochiz, menggelar Festival Kuliner Spesial Prochiz (KreaChiz), berbasis olahan keju yang hadir di Bandung.



Festival yang berlangsung selama tiga hari, 28–30 November 2025 di Cihampelas Walk Bandung ini mengusung tema “All You Can Chiz” dan menghadirkan ratusan menu olahan keju karya 23 tenant kuliner lokal.



Keunikan Festival KreaChiz terletak pada inovasi menu yang menggabungkan keju Prochiz dengan jajanan Indonesia.



Pengunjung dapat menemukan beragam hidangan seperti cilok keju lumer, baso aci keju, cimol keju crispy hingga kue tradisional dan pastry yang diberi sentuhan keju.

Tren perpaduan kuliner ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi keju di Indonesia.



Meski masih lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, permintaan keju tumbuh positif setiap tahun.



Fenomena ini turut didorong oleh kreativitas pelaku F&B dan UMKM serta preferensi konsumen muda terhadap cita rasa baru.

Dalam konferensi pers, Direktur Utama PT Mulia Boga Raya Tbk, Dede Patmawidjaja, menyampaikan rasa antusiasnya terhadap penyelenggaraan festival perdana ini.

“Melalui ajang ini, kami menargetkan tidak hanya memperluas edukasi soal penggunaan keju dalam industri kuliner, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku usaha agar produk dan usahanya semakin dikenal luas," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).



"Harapannya, festival ini dapat menjadi dorongan bagi perkembangan bisnis kuliner lokal, sekaligus mempererat hubungan Prochiz dengan konsumen kami terutama di Bandung dan Jawa Barat," sambungnya.

Festival kuliner ini semakin meriah berkat kehadiran Chef Renatta Moeloek dan Chef Achen, Brand Ambassador Prochiz yang tampil dalam sesi cooking demo.

“Keju memiliki fleksibilitas luar biasa. Saya senang melihat kreativitas F&B dan para pelaku UMKM Bandung yang mampu mengangkat cita rasa lokal menggunakan produk keju Indonesia,” kata Chef Renatta.