Seperti Penjahat, Petani Kabur Saat Disidak Bupati Bandung di Kebun Pangalengan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, turun langsung melihat alih fungsi lahan kebun teh menjadi kebun sayur di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Dalam pantauannya, orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu sempat bertanya kepada warga dan petani yang terancam pekerjaannya, karena pembabatan lahan yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab.

Adapun lahan kebun teh tersebut milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2.

Ada pihak yang memiliki modal besar dan menggerakkan orang untuk menebang tanaman teh, lalu mengalihkannya menjadi lahan pertanian kentang.

Pihak tersebut juga disebut siap membeli seluruh hasil panen kentang.

Ada yang menarik saat para pejabat itu mengunjungi area lahan yang sudah beralih fungsi.

Saat Bupati rombongan tiba di Blok Pahlawan, Pangalengan, Kabupaten Bandung, di sana lahan yang seharusnya kebun teh sudah beralih fungsi menjadi kebun sayur wortel.

Para petani sayur yang semula sedang bekerja di kebun, langsung pergi saat Bupati Dadang dan rombongan memanggilnya untuk klarifikasi.