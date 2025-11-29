23 Paskal Hadirkan Pokemon PLAY LAB di Akhir Tahun 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang penutup tahun, 23 Paskal Shopping Center kembali memanjakan pengunjung dengan rangkaian acara spesial.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Pokémon PLAY LAB, pop-up store bertema Pokémon yang resmi dibuka di Atrium Hejo mulai hari ini hingga 14 Desember 2025.

Event ini menjadi magnet baru bagi para penggemar Pokémon, terutama keluarga yang ingin menikmati aktivitas interaktif.

Di area Pokémon PLAY LAB, pengunjung bisa berburu merchandise resmi Pokémon, mengikuti activity corner untuk anak seperti mewarnai, mencoba bermain kartu Pokémon, menjajal game Pokémon Mezastar, hingga Meet & Great bersama Pikachu setiap akhir pekan.