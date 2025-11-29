Pajero Melaju Kencang Tabrak Truk Parkir, Remaja Asal Tasikmalaya Meninggal di Tempat
Sabtu, 29 November 2025 – 16:35 WIB
jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang remaja berinisial MRS (17 tahun) tewas seusai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Sabtu (29/11/2025).
Kendaraan Pajero yang dikemudikan MRS menabrak truk yang tengah terparkir di lokasi kejadian.
Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat mengatakan, insiden terjadi saat mobil bernomor polisi Z 1691 MM tersebut melaju dari arah Garut menuju Bandung dengan kecepatan tinggi.
Setibanya di lokasi, mobil tersebut menabrak bagian belakang truk tronton dengan nomor polisi B 9877 KYW yang tengah terparkir di depan warung tepi jalan.
Kendaraan Pajero yang dikemudikan mahasiswa asal Tasikmalaya menabrak truk yang sedang parkir di Jalan Raya Cicalengka. Remaja 17 tahun meninggal dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News