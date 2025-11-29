Pajero Melaju Kencang Tabrak Truk Parkir, Remaja Asal Tasikmalaya Meninggal di Tempat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang remaja berinisial MRS (17 tahun) tewas seusai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Sabtu (29/11/2025).

Kendaraan Pajero yang dikemudikan MRS menabrak truk yang tengah terparkir di lokasi kejadian.

Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat mengatakan, insiden terjadi saat mobil bernomor polisi Z 1691 MM tersebut melaju dari arah Garut menuju Bandung dengan kecepatan tinggi.

Setibanya di lokasi, mobil tersebut menabrak bagian belakang truk tronton dengan nomor polisi B 9877 KYW yang tengah terparkir di depan warung tepi jalan.