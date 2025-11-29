FMB Dukung Kejaksaan 'Garap' Walkot Bandung Farhan di Kasus Jual Beli Jabatan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terus berkembang. Teranyar berdasarkan rilis terbaru Kejaksaan Negeri Bandung, penyidik telah memeriksa 67 saksi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Merespons hal tersebut, Forum Mahasiswa Bandung (FMB) mempertanyakan adanya dugaan anomali dalam tahapan pemeriksaan. Hingga saat ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan belum diperiksa oleh penyidik, padahal ia merupakan pemegang kewenangan tertinggi dalam struktur pemerintahan Kota Bandung.

Koordinator Forum Mahasiswa Bandung, Ali Zakiyudin mengeklaim mendapatkan sejumlah informasi yang beredar di masyarakat, termasuk dugaan keterlibatan orang terdekat Wali Kota Bandung dalam pengaturan berbagai proyek pemerintah.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap pucuk pimpinan daerah menjadi penting untuk memastikan alur kebijakan dan kewenangan dapat dipahami secara menyeluruh.

Selain itu, kata Ali, FMB menyatakan bahwa kehadiran Wali Kota Bandung untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik akan membantu menjaga transparansi serta meredakan berbagai dugaan yang saat ini berkembang.

“Kami berharap Wali Kota muncul dan menjelaskan informasi yang beredar, agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Lebih lanjut, Ali menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan langkah organisasi untuk merespons perkembangan situasi.

Menurut Ali, langkah tersebut merupakan ruang evaluasi publik terhadap tata kelola pemerintahan, dan akan disampaikan lebih lanjut sesuai kondisi penyidikan yang berjalan. (mar5/jpnn)