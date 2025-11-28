Peringati Hari Pahlawan, PPM Jabar Beri Kadedeuh Untuk Veteran di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemuda Panca Marga (PPM) Jawa Barat menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian kadedeuh kepada para veteran yang tergabung dalam LVRI Jawa Barat dan LVRI Bandung Raya.

Acara berlangsung di Hotel Horison, Kota Bandung, Jumat (28/11/2025), sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Ketua PPM Jawa Barat, MQ Iswara, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk cinta dan penghormatan kepada para pejuang bangsa yang ia sebut sebagai “ayahanda bangsa”.

“Kami datang untuk meminta arahan, khususnya tentang sejarah perjuangan bangsa. Kami juga memberikan sedikit kadedeuh sebagai bentuk hormat dan terima kasih,” ujarnya.

Iswara menilai kegiatan tersebut penting dilakukan, terutama di tengah memudarnya nilai-nilai luhur seperti nasionalisme, patriotisme, dan Semangat ’45 di kalangan generasi muda.

Ia juga menyoroti pendidikan moral dan Pendidikan Pancasila yang menurutnya kini mulai berkurang pengaplikasiannya di lingkungan sekolah.

“Di era disrupsi digital, ketahanan nasional itu sangat penting. Presiden selalu menekankan hal ini. Kalau tidak dimulai sejak usia dini, kita akan tergerus oleh derasnya informasi,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa PPM Jawa Barat secara konsisten menjalankan program di 24 kabupaten/kota setiap tahun.