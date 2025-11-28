Kemensos dan PT Pos Sepakat Beri Sapras dan Beasiswa untuk Pelajar Sekolah Rakyat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT POS Indonesia sepakat untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana (sapras) hingga beasiswa bagi pelajar Sekolah Rakyat.

Kesepakatan itu direalisasikan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pos Indonesia, Haris di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Kota Bandung, Jumat (28/11/2025).

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan PT POS Indonesia untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat.

"Kami melakukan MoU, di mana PT Pos akan memberikan dukungan pada sekolah rakyat melalui beberapa program. Program yang pertama adalah dukungan sarana prasarana sarana yang dibutuhkan oleh sekolah rakyat," kata Saifullah.

Selain mendapat dukungan sarpras, PT POS juga akan memberikan beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat.

Bagi lulusan Sekolah Rakyat di Kota Bandung, mereka bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di ULBI.

"Nanti memberikan beasiswa kepada lulusan sekolah rakyat yang memiliki bakat untuk kuliah di ULBI," ujarnya.

Menurutnya, dukungan sarana dan prasarana serta beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat ini bisa memperkuat penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo di sektor pendidikan.