Ratusan Pesilat Tanah Air Meriahkan Festival Pencak Silat Kebun Raya Bogor Cup III 2025

Jumat, 28 November 2025 – 17:30 WIB
Para pesilat saat unjuk kebolehan di estival Pencak Silat Seni Tradisi Kebun Raya Bogor Cup III 2025. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - PT Mitra Natura Raya (MNR) melalui pengelolaan Kebun Raya Bogor kembali menyelenggarakan Festival Pencak Silat Seni Tradisi Kebun Raya Bogor Cup III 2025.

Pengurus IPSI Jawa Barat Apih Helmi mengatakan gelaran budaya yang berkolaborasi dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) ini akan berlangsung pada 28–30 November 2025 di Taman Reinwardt, Kebun Raya Bogor.

Festival tahunan tersebut digelar dalam rangka melestarikan pencak silat sebagai warisan luhur bangsa Indonesia.

"Lebih dari sekadar seni bela diri, pencak silat dipandang sebagai perpaduan kekuatan fisik, keindahan seni, nilai spiritual, serta filosofi persaudaraan yang mencerminkan jati diri bangsa," katanya, Jumat (28/11).

Direktur KebunRaya.id, Marga Anggrianto, menegaskan bahwa festival ini menjadi bentuk penghormatan terhadap budaya bangsa sekaligus ruang ekspresi bagi masyarakat.

“Festival Pencak Silat Kebun Raya Bogor hadir sebagai upaya pelestarian budaya. Di tengah keindahan alam Kebun Raya Bogor, festival ini menjadi ruang interaktif yang menggabungkan pertunjukan seni, pelatihan langsung, dan interaksi budaya, khususnya untuk menarik minat generasi muda agar semakin mencintai akar budayanya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari misi Kebun Raya Bogor untuk menjadi ruang edukasi lingkungan sekaligus panggung kreativitas budaya.

“Perpaduan antara kesadaran lingkungan dan kekayaan tradisi menciptakan kolaborasi unik antara pelestarian ekologi dan warisan budaya,” katanya.

