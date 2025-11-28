Program Studi Usaha Perjalanan Wisata UNJ Dorong Peningkatan Kualitas Wisata di Pulau Harapan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wisata Pulau Harapan, Kepulauan Seribu.

Program ini diselenggarakan melalui dukungan Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Tahun Anggaran 2025.

Mengusung judul “Peningkatan Kualitas Produk Wisata Pulau Harapan Melalui Pendampingan Pembuatan Paket Wisata Incentive Travel berbasis Sustainability Tourism”, kegiatan ini berfokus pada pengembangan produk wisata berkelanjutan di wilayah Pulau Harapan.

Ketua tim pengabdian, Yosi Erfinda, M.Par, dari Program Studi Usaha Perjalanan Wisata FISH UNJ, turun langsung bersama dua anggota tim yaitu I Made Adhi Gunadi, M.Si.Par, dari Universitas Pancasila, serta Nurina Azyyati, M.Hum, dari Program Studi Sastra Inggris FBS UNJ. Sejumlah mahasiswa juga turut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Pelatihan berlangsung selama dua hari di Kantor Kelurahan Pulau Harapan, dengan melibatkan kelompok penggiat pariwisata setempat.

Kegiatan dibuka dengan pemaparan materi oleh I Made Adhi Gunadi yang menjelaskan konsep Incentive Travel sebagai peluang pengembangan wisata korporat, selain wisata leisure yang selama ini menjadi daya tarik utama.

“Pulau Harapan berada di zona konservasi sehingga sangat memungkinkan dikembangkannya wisata pelestarian seperti pelepasan tukik, penanaman mangrove, hingga transplantasi terumbu karang,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas tersebut selaras dengan prinsip Sustainability Tourism.

Selain peningkatan produk wisata, pelatihan juga menitikberatkan pada kemampuan berbahasa Inggris bagi para pelaku wisata.