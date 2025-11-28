Pesan Mendalam Supian Suri di Puncak HUT KORPRI dan DWP

JPNN.com

Jumat, 28 November 2025 – 16:30 WIB
Wali Kota Depok Supian Suri menyapa para ASN yang hadir pada perayaan puncak HUT ke-54 KORPRI dan ke-26 DWP yang digelar di Kawasan UIII. Foto : Pemkot Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Suasana kemeriahan mewarnai perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-26 tingkat Kota Depok yang digelar di Kawasan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Kamis (28/11).

Wali Kota Depok, Supian Suri, hadir langsung membersamai para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangkaian kegiatan yang sarat makna kebersamaan dan kebahagiaan.

Perayaan dimulai dengan gerak jalan bertema World Walking Day 2025 yang diikuti ratusan ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Usai berjalan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan masa depan Kota Depok.

Tak berhenti di situ, suasana semakin hangat saat para ASN menikmati makan bersama dengan tema rantangan.

Kehangatan tersebut berpuncak pada sesi hiburan, di mana Wali Kota Depok ikut berjoget koplo bersama para ASN, menciptakan momen yang sederhana namun begitu membekas.

“Yang menjadi sorotan adalah kebersamaan, kekompakan, dan semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucap Supian Suri.

Dirinya mengaku salut, melihat antusiasme para peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh keceriaan.

